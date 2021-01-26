İngiltere’de kısa çalışma ödeneğine rağmen işsizlik oranı yükseldi

İngiltere’de resmi rakamlara göre işsiz sayısı toplamda 1,72 milyona ulaştı. Bu sayı son beş yılın en yüksek rakamı oldu. 25-34 yaş grubundakilerin işini kaybetme riskinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Corona virüsü salgını sürecinde hükümetin işverenlere yaptığı ücret desteği (kısa çalışma ödeneği) sayesinde işten çıkarmaların sınırlandrıldığıi bu destek sona erdiğinde işsizlik oranının artacağı belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere Bütçe Denetleme Komisyonu (OBR) tahminlerine göre, 2021 yılı ortasında İngiltere’de işsiz sayısı 2,6 milyona ulaşacak. Bu çalışma yaşındaki nüfusun yüzde 7,5’ine tekabül ediyor.

İngiltere Merkez Bankası ise bu yıl Nisan-Haziran ayları araında işsizlik oranının yüzde 7,7’ye ulaşabileceği, küçük de olsa yüzde 10’a kadar tırmanma ihtmalinin olduğu tahmininde bulunuyor.

Ancak bu rakamlar, hükümetin kısa çalışma ödeneğini Nisan sonunda kadar uzatma kararını kapsamıyor. Bu sayede işsizlik oranının daha düşük seyredebileceği belirtiliyor.

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