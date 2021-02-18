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İngiltere’de patlama: Ev yıkıldı, ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bury kentinde bir evde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler evde yaşayan bir kadının cansız bedenini bulurken en az 5 kişinin daha yaralandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:43, 18/02/2021
Haberler Dünya
İngiltere’de patlama: Ev yıkıldı, ölü ve yaralılar var

İngiltere Perşembe gününe korkuyla uyandı…

Manchester bölgesindeki Bury kentinde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Bury’nin Ramsbottom bölgesindeki bir evin yıkıldığı tespit edildi.

İngiliz basını, olay yerine giden polis ve ilk yardım ekiplerinin enkaz altından bir kadının cansız bedenini çıkardıklarını aktardı. Olay yerine giden ilk yardım ekipleri 5 kişinin hafif yaralı olduğunu açıklayarak tedaviye başladı.

Patlama ile birlikte bölgedeki birçok evin adeta sarsıldığı kaydedilirken, bölgedeki 5 ev daha güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere patlama
Yayınlanma Tarihi:13:24,