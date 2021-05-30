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İngiltere’de şaşkınlık: Başbakan Johnson gizlice evlendi

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday yayınladığı özel haberde Başbakan Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın dün gizli bir törenle evlendiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:39, 30/05/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de şaşkınlık: Başbakan Johnson gizlice evlendi

Çocuğunun da annesi olan 33 yaşındaki Carrie Symonds ile birlikte yaşayan 56 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün gizli bir tören ile evlendiği ortaya çıktı.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’in özel haberinde, çiftin Westminster Katedrali’nde 30 kişilik bir davetli eşliğinde sade bir törenle evlendiği belirtildi.

Symonds ile evlenen Johnson, 199 yıl sonra ilk kez bir başbakan aktif olarak görevdeyken evlenerek tarih yazdı. En son 1822’de Başbakan Lord Liverpool, Mary Chester ile evlenmişti.

Gazete, çiftin 6 aydır bu herkesten sakladıkları seremoni hazırlığı içerisinde olduğunu yazarken, çiftin balayına çıkmayacağı ve Boris Johnson’ın gelecek hafta görevine geri döneceğini aktardı.

ALİ KEMAL’İN TORUNU OLARAK TANINIYOR

Daha önce Londra Belediye Başkanlığı ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Boris Johnson, Milli Mücadele karşıtı yayınlarıyla tanınan Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in torunu olarak biliniyor.

İzmit'te linç edilen Ali Kemal, öldürüldükten sonra cesedi, Lozan Konferansı'na giderken trenle İzmit'ten geçecek olan İsmet Paşa görsün diye istasyonda bir sehpaya asılmıştı.

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Başbakan İngiltere
Yayınlanma Tarihi:10:30,