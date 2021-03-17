İngiltere’de son 24 saatte 141 can kaybı

İngiltere'de corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 831’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 758 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 274 bin 579’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 25 milyon 273 bin 226 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 1 milyon 759 bin 445 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir İngiltere'ye corona aşısı ihracatı durdurulabilir