İngiltere’de son 24 saatte 2 bin 829 vaka

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 829 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 457 bin 923’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 710’a yükseldiği aktarıldı. Ülkede toplam 37 milyon 518 bin 614 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 21 milyon 659 bin 783 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

PİLOT ETKİNLİKLERDE 15 VAKA TESPİT EDİLDİ

Kademeli olarak kısıtlamaların hafifletildiği İngiltere’de hükümet, yeniden normalleşme sürecini test edebilmek adına pilot etkinlikler düzenlendi. Hükümetin belirlediği pilot etkinlikler kapsamında ülke genelinde düzenlenen 9 büyük etkinliğe, yaklaşık 60 bin kişinin katıldı.

Pilot etkinliğe katılan kişilerden negatif Cpvid-19 test sonucu istenilirken katılımcılar, hükümetin belirlediği sosyal mesafe veya maskesi takma gibi Covid-19 önlemlerinden muaf tutuldu. Düzenlenen etkinliklerde ise toplamda 15 yeni Coid-19 vakası tespit edildi.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Pilot etkinlikler, bilimsel temeller ile kontrollü ve risk faktörleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi” ifadeleri yer alırken, hükümet yetkilileri Covid-19’a yakalanan 15 kişinin hangi pilot etkinliklere katıldığını veya kişilerin ne zaman pozitif test sonucu aldığına yönelik bir açıklama yapmadı.

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