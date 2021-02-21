Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’de son 24 saatte 215 can kaybı

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 215 can kaybının daha yaşanması ile toplam can kaybı 120 bin 580’e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:22, 21/02/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de son 24 saatte 215 can kaybı

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 120 bin 580'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 834 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 115 bin 509’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 17,5 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

İlginizi ÇekebilirHindistan'dan corona virüsü aşısı mesajı: Sabırlı olunHindistan'dan corona virüsü aşısı mesajı: Sabırlı olunİlginizi ÇekebilirCorona ani görme kayıplarına neden olabilirCorona ani görme kayıplarına neden olabilir
Corona Görme kaybı Hindistan İngiltere Sağlık Sağlık Bakanlığı