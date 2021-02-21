İngiltere’de son 24 saatte 215 can kaybı

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 120 bin 580'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 834 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 115 bin 509’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 17,5 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı belirtildi.

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