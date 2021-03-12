İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 175 can kaybı

İngiltere Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 343’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 609 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 248 bin 286’ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 23.3 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 1.4 milyon kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi.

ENFEKSİYON ORANI EYLÜL’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

İngiltere’de Covid-19 vakalarının geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı açıklandı. Ulusal İstatistik Ofisi’ne (ONS) göre enfeksiyonun görülme sıklığını belirten R sayısının 0.6 ila 0.8 arasına düştüğü belirtildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞILANMASI ENFEKSİYON ORANINI DÜŞÜRDÜ

İskoçya’da yapılan bir araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından birlikte yaşadıkları insanlarda enfensiyon oranının düştüğü belirtildi. 8 Aralık ile 3 Mart tarihleri arasında 144 binden fazla sağlık çalışanını inceleyen araştırmada, çalışanların aşılanması ile yakın çevrelerindeki insanlarda Covid-19 vakalarının görülme sıklığının azaldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir DSÖ'den kritik corona aşısı uyarısı: İnsanlar ölmeye devam edecek