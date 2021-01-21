İngiltere’de son bir günde coronadan 1290 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte 37 bin 892 corona virüsü vakasının tespit edildiği, 1290 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 543 bin 646, toplam can kaybı ise 94 bin 580 olarak duyuruldu.

Salgının başından beri üçüncü karantinasını yaşayan ülkede çok sert önlemler uygulanıyor. Kısıtlamalar vaka sayılarını azalttı fakat yetkililer ölüm oranlarının ve Ulusal Sağlık Hizmeti üzerindeki baskıların artmaya devam edeceğini belirtiyor.

Hükümetin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallance, hastanelerdeki durumla ilgili olarak, “Şu anda çok çok kötü, çok büyük bir baskı var. Hastaneler savaş alanı gibi” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Ülke genelinde vaka sayılarının şu anda zirveye ulaştığı veya düzleştiği doğru ancak çok hızlı düşüşler görmüyoruz ve bunu kontrol etmemiz gerektiği çok açık” dedi.

BUGÜNE KADAR 4.6 MİLYON KİŞİ AŞI OLDU

İngiliz yetkililer, salgına karşı en savunmasız olan yaklaşık 15 milyon kişinin kademeli olarak aşılanmasının ardından hafifletilebileceğini açıklamıştı. İngiltere’de bugüne kadar 4,6 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını yaptırdı. (DHA)

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