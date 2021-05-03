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İngiltere’de sosyal mesafe rafa kaldırılıyor

İngiliz The Times, 21 Haziran itibariyle bir metrelik sosyal mesafeyi rafa kaldırma kararı alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:46, 03/05/2021
HaberlerDünya
İngiltere’de sosyal mesafe rafa kaldırılıyor

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler almanın yanı sıra aşılama sürecini de büyük bir süratle sürdüren İngiltere’de normale dönüş devam ediyor…

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, ülkede pub, restoran ve tiyatro ile sinemaların 21 Haziran’dan sonra açılacağını duyurdu. Gazeteye konuşan kaynaklar, “en az 1 metre” olan sosyal mesafe uygulamasının da bu tarihten itibaren uygulanmayacağını söyledi.

Gazete, buna rağmen maske kuralının halen geçerli olacağını da duyururken, mekanların ve işletmelerin 15 ay sonra ilk kez tam kapasiteyle açılacağı belirtildi.
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