İngiltere’de yeni karar! Otellerde karantina uygulaması başlıyor

İngiltere’de hükümetin uygulama öncesi havalimanları çevresindeki otellerde binlerce oda rezervasyonu yaptığı duyuruldu.

Otellerde günde yaklaşık 1000 kişinin kalacağı tahmin ediliyor. Bu otellerde kalanlar, oda ve yemek ücretlerini kendilerini karşılayacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sektör temsilcileri bir gecelik oda ücretinin 55-80 sterlin (yaklaşık 75-110 dolar) civarında olacağını söylüyor.

Otellerde kalanların karantina koşullarını ihlal etmemesi için tesislerde güvenlik önlemleri alındığı açıklandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise hükümetin bu kararının “çok geç ve yetersiz olduğunu” savundu.

KIRMIZI LİSTEDE HANGİ ÜLKEKER VAR?

Hükümetin belirlediği ve corona vakaları açısından yüksek riskli bulunan ‘kırmızı listede’ şu ülkeler bulunuyor:

Angola, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Guyana, Lesotho, Malavi, Morityus, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Ruanda, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve.

Uygulamanın coronanın mutasyon geçirmiş türünün ülkede yayılmasını engellemek için gündeme geldiği açıklanmıştı. İngiltere’de görülen virüs varyantının Güney Afrika kaynaklı olduğu belirlenmişti. Bu varyanta Brezilya’da da rastlandı.

Portekiz’in listeye, Brezilya uçuşlarının çoğunun bu ülke üzerinden yapılması nedeniyle listeye dahil edildiği belirtiliyor.

Bazı bakanlar otelde karantina uygulamasına tüm ülkelerin dahil edilmesinde ısrar ettiği ancak Başbakan Boris Johnson’ın buna karşı çıktığı öne sürülmüştü. Yeni Zelanda ve Avustralya’da da benzer bir uygulama var.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, İngiltere’de Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 110 bini geçti. İngiltere, ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

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