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İngiltere’den G7 zirvesinin ikinci gününde Rusya ve Çin’e karşı uzlaşı arayışı

İngiltere, demokrasi ile yönetilen ülkeleri Çin ve Rusya gibi ülkelerin oluşturdukları küresel tehditlerden korumak için gereken kararlı adımlar üzerinde G7 ülkeleri arasında uzlaşı oluşturmaya çalışacak.

Güncellenme: 08:23, 04/05/2021
HaberlerDünya
İngiltere’den G7 zirvesinin ikinci gününde Rusya ve Çin’e karşı uzlaşı arayışı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Londra’da yapılan G7 dışişleri bakanları toplantısının ikinci gününde demokrasi, özgürlük ve insan hakları üzerine gerçekleşecek görüşmelerde dünyanın gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan G7 grubuna liderlik edecek.

Raab, yaptığı açıklamada, “İngiltere’nin G7’ye başkanlığı ortak zorluklarla ve artan tehditlerle mücadele etmenin en gerekli olduğu zamanda açık, demokratik toplumları bir araya getirerek birliğimizi göstermek için bir fırsat” dedi. İngiltere, G7 üyeleri Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD’nin yanı sıra görüşmelere Avustralya, Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore dışişleri bakanlarını da davet etti.

ULUSLARARASI SİSTEMİ TEHDİT

Çin’in ekonomik etkisini ve Rusya’nın kötü niyetli eylemlerinin kurallara dayalı uluslararası sistemi tehdit ettiğini söyleyen İngiltere iki yıl sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmeleri demokrasiye olan desteği güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyor.

Görüşmelerin bugünkü turunda Myanmar’daki darbe ve Rusya ele alınacak. Raab Pazar günkü açıklamasında Rusya’nın dezenformasyon ve propaganda çalışmalarına karşı koyacak bir mekanizma kurmayı teklif etmişti.

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ABD Afrika Almanya Avustralya Çin darbe demokrasi Dışişleri Bakanı Fransa Güney Afrika Güney Kore Hindistan İngiltere İtalya Japonya Propaganda Rusya
Yayınlanma Tarihi:08:21,