İngiltere’den Mali Devlet Başkanının serbest bırakılması çağrısı

İngiltere hükümeti, Mali'de geçtiğimiz sene ağustos ayında yapılan darbenin ardından kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure'nun dün ordu tarafından tutuklanmasını kınayarak, derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Afrika’dan Sorumlu Bakanı James Duddridge yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve diğer ortaklarıyla beraber Mali Devlet Başkanı ve hükümetin diğer üyelerinin tutuklanmasını kınıyor” ifadelerini kullandı. Duddridge, “Gözaltına alınanların derhal, güvenli ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Duddridge, İngiltere’nin Mali’deki demokratik, anayasal yönetime geçiş sürecini desteklediğini belirterek, son olayların, bu çabaları engelleme riski taşıdığı için “derinden endişe” duyduğunu belirtti. “Hükümetin taahhütlerini yerine getirebilmesi ve Mali halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için geçiş sürecinin devam etmesi gerektiğini” söyleyen Duddridge, “Bu sürecin önünde duranlardan hesap sorulmalıdır” dedi.

FRANSA’DAN ACİL TOPLANTI TALEBİ

Fransa, Mali Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure tutuklanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısında bulunmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ulusal Meclise yaptığı açıklamada, “Mali’deki ciddi durumu dikkate almak için bu sabah New York saatinde Güvenlik Konseyi toplantısını isteyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ardından yaptığı açıklamada ise, Avrupalı liderlerin Mali Devlet Başkanı ve Başbakanı'nın tutuklanmasını “darbede darbe kabul edilemez” olarak nitelendirmişti.

BM’DEN SERBEST BIRAKILMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler'in Mali’deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) tarafından yapılan açıklamada, “Olayları yakından takip ediyoruz. Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane'nin acil ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Yerel Geçiş İzleme Komitesi çerçevesinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği (AU) ile ve diğer uluslararası kuruluşlarla yakın temas halindeyiz. Sivil hükümet geçişine desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verilmişti.

MALİ KRİZİ

Mali ordusu, dün 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen darbenin ardından kurulan Mali geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Ndaw, Başbakanı Ouane ve Savunma Bakanı Doucoure tutuklanmış, başkent Bamako’nun dışındaki Kati’de bulunan bir askeri üsse götürmüştü.