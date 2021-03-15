İngiltere’nin ardından Fransa’da da gündem Frexit

Dünyanın birçok ülkesi corona virüsü salgını karşından kayıplar yanı sıra ağır sınav verdi. Fransa’nın en çok okunan gazetelerinden Le Figaro’da Laurent Herble imzasıyla yayınlanan “Avrupa Birliği’nde sonun başlangıcı mı?” başlıklı makalede, birliğin corona virüsü karşısında kaldığı çaresizliğe değinildi.

Makalede AB’nin corona virüsü salgınında rolünü tam olarak üstlenemediği ve yetersiz kaldığı ifade edildi. Herble, yazısında Fransa’nın da İngiltere gibi AB’den ayrılabileceğini ifade ederek, Frexit benzetmesini kullandı.

AB, BİZİ FELÇ EDEN BİR YAPI

Herble, AB’nin özellikle salgının yarattığı ekonomik sorunlarda da yetersiz kaldığını ifade ederek, “Avrupa Birliği bizi mali, ekonomik veya tıbbi krizlerden koruyamadı. AB, bizi felç eden, dikkati dağıtan ve bizi korumak için hiçbir şey yapmayan ve uyumsuz bir bürokratik yapıdır” eleştirisinde bulundu.