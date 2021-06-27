Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’nin gizli Karadeniz savaş planı otobüs durağında bulundu

İngiliz ulusal medya kuruluşu BBC, ülkenin güneyindeki bir otobüs durağında İngiliz Savunma Bakanlığı'na ait çok gizli belgelerin bulunduğunu ortaya çıkardı. Belgelerde İngiliz donanmasının Karadeniz'e gitmesi durumunda yaşanabileceklerin senaryoları yer alıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:28, 27/06/2021
HaberlerDünya
İngiltere’nin gizli Karadeniz savaş planı otobüs durağında bulundu

İngiltere’de bir güvenlik krizi yaşanıyor… Ülkenin resmi medya kuruluşu BBC, bugün yaptığı haberde ülkenin güneyindeki Kent’te İngiliz Savunma Bakanlığı’na ait 50 sayfalık gizli bir belgenin bulunduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz Savunma Bakanlığı’na ait belgelerde İngiliz gemileri ile ilgili bilgilerle birlikte İngiliz gemilerinin Karadeniz’e gitmeleri durumunda Rusya’nın potansiyel hamlelerinin ve senaryolarının da yer aldığı kapsamlı bir raporun olduğu kaydedildi.

Otobüs durağında bulunan gizli belgelerde “çok hassas” verilerin olduğu belirtildi.

Olayın geçen hafta Salı günü yaşandığını açıklayan yetkililer, sivil bir vatandaşın bu belgeyi bulduğunu ve daha sonra yetkililere teslim ettiğini duyurdu. İngiliz Savunma Bakanlığı, “Ülke güvenliği ile ilgili çok hassas bilgiler bir vatandaş tarafından bulundu. Güvenlik açığı ile ilgili incelemeler sürüyor ve bir soruşturma başlatıldı” açıklamasını yaptı.

BBC, belgelerde e-posta yazışmaları, PowerPoint sunumu ve İngiliz savaş gemisi Defender ile ilgili bilgilerin yer aldığını aktarırken, İngiliz gemisinin Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e gitmesi durumunda Rusya’nın atabileceği olası hamlelerin de yer aldığını duyurdu.

İlginizi ÇekebilirAB ülkeleri, Rusya konusunda ikiye bölündüAB ülkeleri, Rusya konusunda ikiye bölündü

 

İlginizi ÇekebilirRusya'ya maça giden taraftarlarda Covid-19 salgını patladıRusya'ya maça giden taraftarlarda Covid-19 salgını patladı
Almanya Avrupa Finlandiya Fransa İngiltere Moskova Putin Rusya salı St. Petersburg Vladimir Putin
Yayınlanma Tarihi:14:25,