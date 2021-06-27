İngiltere’nin gizli Karadeniz savaş planı otobüs durağında bulundu

İngiltere’de bir güvenlik krizi yaşanıyor… Ülkenin resmi medya kuruluşu BBC, bugün yaptığı haberde ülkenin güneyindeki Kent’te İngiliz Savunma Bakanlığı’na ait 50 sayfalık gizli bir belgenin bulunduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz Savunma Bakanlığı’na ait belgelerde İngiliz gemileri ile ilgili bilgilerle birlikte İngiliz gemilerinin Karadeniz’e gitmeleri durumunda Rusya’nın potansiyel hamlelerinin ve senaryolarının da yer aldığı kapsamlı bir raporun olduğu kaydedildi.

Olayın geçen hafta Salı günü yaşandığını açıklayan yetkililer, sivil bir vatandaşın bu belgeyi bulduğunu ve daha sonra yetkililere teslim ettiğini duyurdu. İngiliz Savunma Bakanlığı, “Ülke güvenliği ile ilgili çok hassas bilgiler bir vatandaş tarafından bulundu. Güvenlik açığı ile ilgili incelemeler sürüyor ve bir soruşturma başlatıldı” açıklamasını yaptı.

BBC, belgelerde e-posta yazışmaları, PowerPoint sunumu ve İngiliz savaş gemisi Defender ile ilgili bilgilerin yer aldığını aktarırken, İngiliz gemisinin Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e gitmesi durumunda Rusya’nın atabileceği olası hamlelerin de yer aldığını duyurdu.

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