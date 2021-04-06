İngiltere’nin Türk vatandaşlarına Covid-19 uygulaması değişti

Yeni şartlar doğrultusunda Türk vatandaşlarına 10 günlük karantina uygulanacak. Karantinanın 2’nci ve 8’nci günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak.

İngiltere’nin Türkiye’den gelen yolcular için uyguladığı yeni şartlar ile ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu’nda yer verildi.

Buna göre, Türkiye’den İngiltere’ye gelen 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibraz etmek gerektiği belirtilirken 10 günlük karantinanın uygulanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “2’nci ve 8’nci günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak. Ülkeye girişten önce doldurulacak bir form aracılığı ile karantina oteli ve yapılacak iki Covid testi için rezervasyon numara bilgileri talep edilecek” ifadesi kullanıldı.

ESKİDEN 10 GÜN KARANTİNA UYGULANIYORDU

İngiltere daha önce Türkiye’den gelen yolcular için kendi beyan edecekleri adreste, bir adres beyan edemezlerse devlet tarafından gösterilecek yerlerde 10 günlük karantina uyguluyordu.

11 yaş üstü yolculardan seyahatlerinden en fazla 72 saat öncesine ait negatif test sonucunu talep ediyordu.

İNGİLTERE’DEN TÜRKİYE’YE HAVAYOLUYLA GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİL

Salgın önlemleri kapsamında İngiltere’den Türkiye’ye direkt uçuş seferleri yapılmıyor.

İngiltere’den üçüncü ülkelerden son 10 gün içerisinde Türkiye’ye gelen yolcular 10 gün ev karantinasına alınıyor. 7’nci günde PCR testi negatif çıkanların karantinası sona eriyor.

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