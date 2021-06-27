İngiltere’nin yeni sağlık bakanı belli oldu

Downing Street tarafından yapılan açıklamada, Sajid Javid&#8217;in İngiltere&#8217;nin yeni sağlık bakanı olduğu açıklandı.. DETAYLAR GELİYOR&#8230;. . İlginizi ÇekebilirSadakatsizliğin bedeli ağır oldu: Aldattığı fotoğraflar sağlık bakanının sonu oldu. İlginizi Çekebilirİngiltere Sağlık Bakanı Hancock&#039;tan skandal... Eşini danışmanıyla aldattı: Dudak dudağa yakalandı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6508557}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ingilterenin-yeni-saglik-bakani-belli-oldu-6508557');var aip2_pageCategory = "sozcu-Dünya";aip2('newsArticle', {"identifier":6508557,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ingilterenin-yeni-saglik-bakani-belli-oldu-6508557/","headline":"u0130ngiltere&#8217;nin yeni sau011flu0131k bakanu0131 belli oldu","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","\\u0130ngiltere","istifa","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/27/iecrop/bakan-reuters_16_9_1624784322.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","datePublished":"2021-06-27 11:57:40","dateModified":"2021-06-27 11:58:47","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1437}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ingilterenin-yeni-saglik-bakani-belli-oldu-6508557/');