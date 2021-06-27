İngiltere’nin yeni sağlık bakanı belli oldu

Downing Street tarafından yapılan açıklamada, Sajid Javid’in İngiltere’nin yeni sağlık bakanı olduğu açıklandı.

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