İngiltere’yi sallayan ihanette yeni detaylar: Hancock ve danışmanı birlikte yaşamaya başladı

İngiltere’de corona virüsünde Delta mutasyonu endişesi yaşanırken, salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden Sağlık Bakanı Matt Hancock’un istifasının şoku yaşanıyor.

15 yıllık eşini, danışmanı Gina Coladangelo ile aldatan Hancock’un ihanetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Whitehall'daki ofisinde 6 Mayıs'ta Coladangelo ile öpüşürken görüntüleri sızan Hancock’un, skandal patlak vermeden kısa süre önce eşi Martha Hancock’a ayrılmak istediğini söylediği öne sürüldü.

42 yaşındaki Hancock, üç çocuğunun annesine evliliklerini bitirmek istediğini söyledikten sonra evi de terk etti.

İngiltere’nin gündemine oturan olayın baş kahramanlarından Gina Coladangelo’nun da eşini terk ettiği belirtildi. The Sun’ın haberine göre 43 yaşındaki üç çocuk annesi Coladangelo, skandalın patlak vermesinin ardından Oliver Bonas markasının kurucusu milyoner Oliver Tress’ten ayrılma kararı aldı.

Tress’in şoke edici olayın ardından bir de terk edilmesiyle büyük yıkım yaşadığı belirtilirken, aile dostlarının kendisini teselli etmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan yasak aşkları uğruna evliliklerini hiçe sayan Hancock ve Coladangelo’nun, görüntülerinin sızdırılmasına rağmen ilişkilerinin arkasında oldukları ifade ediliyor. İngiliz basınının ikiliye yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, tanışıklıkları üniversite yıllarına dayanan Hancock ve Coladangelo hiç zaman kaybetmeden beraber yaşamaya bile başladı.

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