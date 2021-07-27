İnsan Hakları İzleme Örgütü açıkladı: İsrail ve Hamas savaş suçu işledi

62 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği 3 ayrı hava saldırısını inceledikten sonra bulgularını açıklayan sivil toplum kuruluşu, bombaların düştüğü yerin yakınlarında “herhangi bir askeri hedefin varlığına dair bir delil olmadığını” vurguladı.

Euronews’ta yer alan habere göre raporda ayrıca, “Filistinli militanların yerleşim yerlerine 4 binden fazla güdümsüz roket göndererek savaş suçu işlediği” kaydedildi. Bu saldırıların “sivillerin bilinçli ve ayrım gözetmeden hedef alınmaması” ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Öte yandan rapor İsrail’in saldırılarına odaklanırken örgüt Hamas ve diğer Filistinli gruplarla ilgili ayrı bir raporun ağustos ayında yayınlanacağını duyurdu.

HRW yöneticilerinden Gerry Simpson İsrail’in mayıs ayında düzenlediği saldırılar da bilinen herhangi bir askeri hedef olmamasına rağmen aileleri yok ettiğini belirtti. Simpson, İsrail’in savaş suçu iddialarını soruşturma konusundaki mutat isteksizliği ve Filistinlilerin İsrailli sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırıları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin her iki tarafı da soruşturmasının önemini bir kere daha gösterdiğini belirtti.

İsrail yalnızca askeri hedeflere saldırdığını ve sivilleri hedef almamak için çok sayıda önlem aldığını iddia ederken Hamas’ı sivilleri hedef almakla suçlamıştı.

10 Mayıs’ta Hamas’ın Kudüs’e doğru çok sayıda roket göndermesinin ardından İsrail saldırıya geçmişti. Çatışmalarda Hamas 4 binden fazla roket ateşlerken İsrail Gazze militanları ile ilişkili olduğunu ileri sürdüğü binden fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı.

Saldırılarda Gazze’de sağlık bakanlığı verilerine göre 69’u çocuk, 39’u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas 80 militanın öldüğünü duyurmuştu. İsrail tarafında ise ikisi çocuk 12 sivil hayatını kaybederken 1 asker ölmüştü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün rapor 16 Mayıs’ta düzenlenen hava saldırılarına odaklandı. Şehir merkezindeki 3 binanın vurulduğu saldırıda 22’si aynı aileden olmak üzere 18 çocuk ve 14 kadının aralarında olduğu 44 sivil hayatını kaybetmişti.

İncelemede HRW İsrail’in Amerikan yapımı GBU-31 güdümlü füzeleri kullandığını ve saldırı öncesi binaların sakinlerine tahliye uyarısında bulunmadığı sonucuna ulaştı.

İsrail saldırıların hedefinde bölgedeki tüneller olduğu ve evlere verilen zararın bilinçli olarak yapılmadığını açıkladı.

10 Mayıs’ta Beit Hanoun kasabasında meydana gelen patlamada ise 6’sı çocuk 8 sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı. İsrail ordusu buradaki patlamanın Hamas’ın kontrolsüzce gönderdiği roketten kaynaklandığını savunsa da HRW olay yerindeki bomba kalıntıları ve gördü şahitlerinden patlamaya İsrail’e ait güdümlü füzelerin yol açtığı sonucuna ulaştığını açıkladı.

İncelenen üçüncü saldırı ise 15 Mayıs’ta Shati mülteci kampında üç katlı bir binayı tamamen yok etti. Burada da ikisi kadın 8’i çocuk olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırıda da Amerikan yapımı güdümlü füzeler kullanıldığı tespit edildi.

İsrail binada üst düzey Hamas yetkililerinin saklandığını ileri sürse de HRW ne bina da ne de yakınlarında herhangi bir askeri hedef olduğuna dair delil bulunamadığını açıklayarak uluslararası soruşturma talebini yineledi.

New York merkezli grup İsrail’in Gazze’ye giriş izni vermediğini o nedenle Gazze’de bulunan bir saha araştırmacısı, uydu görüntüleri ve fotoğrafların uzmanlar tarafından incelemesi ile raporu hazırladıklarını belirtti.