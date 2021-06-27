Irak, Mısır ve Ürdün arasındaki 3’lü zirve tamamlandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak, Mısır ve Ürdün'ün katıldığı 3'lü zirve toplantısı tamamlandı. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, her 3 ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları vurgulandı.

Irak'ın bölgesel güvenliği sağlamak için oynadığı dengeli diplomatik çabalarının övgüyle karşılandığını aktaran açıklama, Irak'ın terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinin bölgede istikrarı sağlamakta önemli etkisi olduğu belirtildi.

Irak hükümetinin ekonomik reformlarını memnuniyetle karşılaya Mısır ve Ürdün, Irak'ta önümüzdeki Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin başarılı geçebilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdiler.

Filistin halkının meşru haklarını sağlayan, barış ve adaletin sağlanması için çabaların harcanması gerektiğini vurgulayan Irak, Mısır ve Ürdün liderleri, başkenti doğu olan Kudüs Filistin devletinin kurulması için Filistin halkının taleplerinin yerine getirilesini aktardılar.

Terörle mücadele konusunda her 3 ülke arasında güvenlik ve istihbarat işbirliği konusunda koordinasyonun sağlanmasının önemini vurgulayan her 3 ülkenin liderleri, ekonomik alanda ise Irak – Ürdün arasındaki Ortak Ekonomik Kenti projesinin başlatılması için gereken adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Üç ülke arasında elektrik, doğalgaz ve petrol alanlarındaki projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten ortak açıklama, Irak'ın Basra kentinden Ürdün'deki el-Akebe Limanına uzanan Arap Petrol Taşıma Hattı'nın projesinin başlatılması gerektiği vurgulandı.