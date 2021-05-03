Irak’ta askeri hava üssü’ne roketli saldırı

Irak'ta ABD askerlerine yönelik roketli saldırılar devam ediyor. Irak'ın Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Hava üssüne 3 adet Katyuşa roketi düştüğünü aktaran Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırıda herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na dün benzer bir saldırı düzenlenmiş, Irak hükümeti roketli saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını duyurmuştu.