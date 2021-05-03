Irak’ta cezaevinden firar eden mahkumlardan 18’i yakalandı

Irak'ın güneyindeki Müsenna kentinde bulunan cezaevinden 21 mahkum gece saatlerinde firar etmişti. Firar eden mahkumların terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunduğu, aralarında terör örgütü IŞİD üyelerinin olduğu bildirilmişti.

Güvenlik güçlerini etkisiz hale getirerek kaçan mahkumları yakalamak için sabah erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında kaçan mahkumların 18'i güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi. Firari olan 3 mahkumu yakalamak için operasyonun devam ettiği açıklandı.