Irak’ta Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede facia

Irak'ın başkenti Bağdat'ta corona virüsü hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesinde çıkan yangın kabus oldu… Yetkililer 80’den fazla insanın yaşamını yitirdiğini ve 110’dan fazla insanın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sivil Savunma Müdürlüğü kaynakları, yaklaşık 100 hastanın da yangından kurtarıldığını aktardı.

Yangın sırasında hastane önünde toplananlar hastaları kurtarmak için bina pencerelerine tırmanarak sivil savunma ekiplerine yardım etti.

Yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin kısa bir sürede hastane binasına yayıldığı belirtildi. En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. el-Kazımi, “Böyle bir olaylar ihmalkarlığın kanıtıdır ve bu sebeple doğrudan bir soruşturma başlatılmasına karar verdim” dedi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Halid el-Muhanna devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, “En az 82 kişi yaşamını yitirdi ve 110 kişi de yaralandı. Böyle bir acının tekrar yaşanmaması için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Irak Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre ülkede toplam 102.528 vaka tespit edilirken 15.217 insan corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Covid-19 hastalarının kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangının ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, hastane müdürü ve bazı yetkililer görevden alındı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkanlığında düzenlenen olağanüstü toplantında, el-Kazımi “Yangın ülkenin milli güvenliğine zarar veren bir olaydır” ifadelerini kullandı.

Irak Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktığı ifade edilerek iyileşmek için hastaneye gelen insanların yanarak hayatlarını kaybetmesi “Cinayet” olarak nitelendirildi. Hastanedeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin kazaya yol açtığı kaydedilen açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'den Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi'yi görevden alması ve hakkında soruşturma başlatılması istendi.