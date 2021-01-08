Irak’ta protestolar yeniden başladı

Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde güvenlik güçlerinin, bir protestocuyu gözaltına almasının ardından yüzlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü.

Protestoların merkezi el-Hububi Meydanı'na yürüyen çalışan protestocular, güvenlik güçleri tarafından engelledi. Güvenlik güçleri, meydana ulaşmaya çalışan protestocuları dağıtmak için önce havaya ateş açtı ardından da gaz ile müdahale etti.

Protestocular ise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bazı protestocular da yaralandı. Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda şu ana kadar 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. (İHA)

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