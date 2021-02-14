İran 300 kilometre menzile sahip akıllı füzesini test etti

İran, savunma sanayisini geliştirme yönünde çalışmalarına devam ediyor. İran Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyomers Haydari İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 300 kilometre menzile sahip bir akıllı füze testi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Füzenin nerede test edildiği konusunda soruları cevapsız bırakan General Haydari, “Test edilen füze, 300 kilometre menzile ulaşabiliyor. Hedefe isabet ve etki gücü ise son derece yüksek” ifadelerini kullandı.

Akıllı füzenin İran'ın savunma gücünü artırdığına dikkat çeken Haydari, “Bu alandaki askeri teçhizatlarımızın otomasyon kabiliyetlerinin yüksek ve nokta atış kabiliyetine sahip olmalarına dikkat ediyoruz” dedi. (İHA)

İlginizi Çekebilir IAEA duyurdu: İran Uranyum metali üretme çalışmaları yürütüyor