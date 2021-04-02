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İran: ABD ile müzakere gereksiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 6 Nisan Salı günü Viyana’da yapılacak nükleer anlaşmaya geri dönüş toplantısında ABD ile hiçbir şekilde görüşme olmayacağını belirterek, “ABD ile müzakere gereksiz” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:25, 02/04/2021
HaberlerDünya
İran: ABD ile müzakere gereksiz

ABD’nin, İran ile nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere 4+1 ülkeleri ile online gerçekleştirilen görüşmenin ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında herhangi bir müzakerenin olmayacağını belirtti.

Zarif, 6 Nisan Salı günü Viyana'da yapılması planlanan nükleer anlaşmaya geri dönüş toplantısına ABD'nin de katılacağını açıklamasına yönelik, “ABD ile hiçbir şekilde görüşme olmayacak, müzakereler gereksiz” ifadesini kullandı. Zarif, Viyana'da yapılacak toplantının ABD yaptırımlarının kaldırılması ve buna karşılık İran'ın da tekrar taahhütlerine geri dönmesi ile alakalı olacağını belirtti.

Viyana'da yapılacak toplantıda İran heyetini temsil edecek olan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de görüşmede ABD'nin de bulunmasına yönelik değerlendirmesinde, “ABD'nin yer aldığı hiçbir toplantıda biz bulunmayacağız” ifadesini kullanmıştı.

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