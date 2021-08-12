İran Başkonsolosluğu Taliban yüzünden Kabil’e taşınıyor
İran, Afganistan’da Taliban güçleri ile hükümet arasında artan çatışmalar nedeniyle Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Başkonsolosluğunu başkent Kabil’e taşıma kararı aldığını duyurdu.
İran, Afganistan'da Taliban güçleri ile hükümet arasında artan çatışmalar nedeniyle Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Başkonsolosluğunu başkent Kabil'e taşıyacak.
İran'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgede artan çatışmalar nedeniyle konsolosluk işlemlerine başkent Kabil'de devam edileceği belirtildi. Mezar-ı Şerif kentinde güvenliğin sağlanması ve şehrin normale dönmesi halinde Başkonsolosluğun bölgede yeniden aktif olacağı ifade edildi.