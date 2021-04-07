İran: Bir gemi Kızıldeniz’de saldırıya uğradı

İran Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Kızıldeniz’de seyreden Saviz isimli bir yük gemisinin saldırıya uğradığı açıklandı.

Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaparken, “Salı sabahı Cibuti sahillerinin açıklarında bir patlama meydana geldi. Ufak bir hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Gemi bölgedeki korsanlara karşı güvenliği sağlama amacındaki sivil bir gemiydi” dedi.

Hatibzade olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Olayla ilgili İsrailli yetkililer bir açıklama yapmadı.