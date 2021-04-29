İran corona virüsüne karşı sprey geliştirdi

Corona virüsü salgını karşı aşılama kampanyaları devam ederken, birçok ülke virüse karşı çeşitli ilaçlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mesih Danişver Hastanesi'nde corona virüsüne karşı geliştirilen “COVİD” isimli sprey tanıtıldı. İran Corona Virüsü İle Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi yaptığı açıklamada, virüse karşı sprey geliştirdiklerini ve kısa zamanda seri üretime geçirilerek spreyin satışa sunulacağını belirtti.

“VİRÜSE KARŞI KORUYOR”

Reisi, geliştirilen spreyin corona virüsüne karşı koruduğunu belirterek, “Dünyada hala en etkili yöntem maske kullanmak. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz bu spreyi maske ve kıyafet üzerinde kullandığımızda, kendisi virüsü tespit ederek yok ediyor” dedi.

“CORONAYI TESPİT EDİP YOK EDİYOR”

Virüsün daha çok hava yoluyla bulaştığını belirten Reisi, “Bu sprey corona virüsü tespit ederek kendisi yok ediyor” ifadesini kullandı.

Reisi, İran'ın birçok tıbbı teçhizat ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade ederek, geliştirilen sprey nedeniyle İranlı bilim insanlarına teşekkür etti. İran'da toplam vaka sayısı 2 milyon 479 bin 805'e, toplam can kaybı ise 71 bin 351'e ulaştı.

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