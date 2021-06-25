İran Dini Lideri Hamaney yerli aşı ‘Bereket’in ilk dozunu oldu

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ‘COVIRAN Bereket’ aşısını geliştiren bilim adamlarına teşekkür ederek, aşı olmak için sıranın kendisine gelmesini ve yerli aşıyı beklediğini söyledi.

Hamaney, “Aylardır aşı olmam için bana baskı yapıyorlardı. Öncelikle ben yerli olmayan bir aşıyı olmayacağımı söylemiştim. Bu nedenle yerli aşıyı bekledim. Çünkü bu bizim için milli bir gururdur. Kendi ihtiyacımızı içeride karşılayabiliyorken neden ondan yararlanmayalım” dedi.

‘HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMELİYİZ’

İhtiyaç duyulması halinde yabancı corona virüsü aşılarından da istifade edebileceklerini belirten Hamaney, “Ancak kendi yerli aşımıza da hak ettiği değeri vermeliyiz” ifadesini kullandı. 83 yaşında olan Hamaney, corona virüsü aşısı olmak için sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirterek, “Bugünden itibaren 80 yaş üstü aşılanacak. Ben de sıramın gelmesini bekledim ve bugün aşının ilk dozunu oldum” dedi.