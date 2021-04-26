İran Dışişleri Bakanı’ndan itiraf: Hiç etkim yok

İran devlet televizyonunun dün gece yayınladığı ses kaydında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in sızan ses kayıtları ülkede gündem oldu… Zarif, İran Devrim Muhafızları’nın dış siyasette çok etkili olduğunu söylerken, “Devrim Muhafızları’nın dış siyaset belirlemede ve ülkenin nükleer sürecinde benden çok daha etkili” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin en güvendiği isimlerden biri olan Zarif’in bu sözleri soğuk duş etkisi yarattı… İran’da bu tür bir açıklamanın çok sık duyulmadığını vurgulayan uluslararası kamuoyu, bu durumun hükümet ile üst yönetim arasındaki gerilimin tavan yaptığını duyurdu.

Londra merkezli medya kuruluşuna konuşan Zarif, “İran’ın dış siyasetinde sıfır etkim var. Hiçbir askeri kumandana diplomasiye katkı sağlamak adına bir şey yaptıramadım” dedi.

Zarif’in sızan ses kayıtlarında, “Devrim Muhafızları’nın eski lideri Kasım Süleymani benden sürekli dünya güçleriyle şu konuda ya da bu konuda mücadele etmemi ya da bir şeyler istememi söylerdi. Askeri başarı, diplomatik başarıdan daha üstündü ve ben askeri başarı için çalışıyordum” dedi.