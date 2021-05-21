İran: Filistinlilerin mülteci olduğu dönem sona erdi

İran Devrim Muhafızları Ordusundan, İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes sonrası yazılı bir bildiri yayınladı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler için zafer anlamı taşıdığı belirtilerek, “Filistinlilerin 11 günlük direnişi, İsrail'in ateşkes iltimas ve talebi ile sona erdi. Filistinlilerin mülteci olduğu ve evlerinin yıkıldığı dönem artık sona erdi. Filistin'in asıl toprak sahipleri ülkelerine dönene ve işgalciler konuşana dek direniş devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

Filistin direniş gruplarının başlattığı Kudüs Kılıcı Operasyonu ile birlikte “savaş meydanında” değişiklik yaşandığı vurgulanan bildiride, “Demir kubbenin zayıflığı görülmüş oldu, Siyonistler artık korku içinde sığınaklarda yaşamaya tahammül etmeli” denildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin direniş gruplarının İsrail rejimi saldırıları karşısındaki direnişlerini ve Kudüs Kılıcı Operasyonu'nu zafer olarak gördüklerini belirterek, Filistinlileri kazandıkları zafer için tebrik etti.

Bildiride ayrıca, İsrail'in yok olmak üzere olduğu belirtilerek, “İsrail kanseri artık yok olma aşamasında. İsrailliler Filistinli kadın ve çocukları vahşice katledemeyeceklerini ve yeni maceralara giremeyeceklerini anladılar” ifadeleri kullanıldı.