İran, Güney Kore gemisine el koydu

İran medyasında yer alan habere göre tanker Körfezi kimyasallarla kirlettiği için Devrim Muhafızları tarafından el konuldu.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde İran güvenlik güçlerinin 7,200 ton etil alkol taşıyan HANKUK CHEMI isimli tankere eşlik ettikleri görülüyor.

El konulan geminin mürettebatı da Bandar Abbas şehrinde göz altına alındı.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde aralarında Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar vatandaşlarının bulunduğu mürettebatın göz altına alındığı bilgisi yer alırken kaç kişinin göz altına alındığı ya da nerede tutulduklarına yönelik bilgi verilmedi.