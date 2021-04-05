İran: İsrail’in casusunu yakaladık

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten bir açıklama bugün İran’dan geldi.

İran devletine yakın Genç Gazeteciler Derneği’nin internet sitesinde İsrail’in bir ajanının yakalandığına dair bir haber yayınlandı.

İran İstihbarat Bakanlığı’nın, “İsrail’in bir casus İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde yakalandı. Öte yandan diğer ülkelerin istihbarat servisleriyle iletişim halinde olan diğer casuslar da yakalandı” açıklamasına yer verildi.

İsrail’in casususun İranlı mı yoksa İsrail vatandaşı mı olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

İran, 2020 yılında yakalanan ve ABD ile İsrail adına casusluk yaptığı belirlenen bir İran vatandaşını idam etmişti.

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