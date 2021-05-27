Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İran lüks otomobil için kuyruğa girdi

Yaptırımlarla birlikte zor günler geçiren İran'da gündem 1974'te Romanya'nın komünist lideri Çavuşesku'ya İran Şahı'nın hediye ettiği otomobil... Bükreş'te açık artırmaya çıkan otomobili satın almak için yüzlerce insanın birbiriyle yarıştığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:35, 27/05/2021
HaberlerDünya
İran lüks otomobil için kuyruğa girdi

İran Şahı Rıza Pehlavi’nin 1966’da gerçekleştirdiği Romanya ziyareti sırasında ülkeyi Komünist bir rejimle yöneten Nikolai Çavuşesku’ya hediye ettiği otomobil açık artırmaya çıkıyor…

Bugün Bükreş’te düzenlenecek açık artırmaya büyük bir ilgi olurken, İran Ulusal Şirketi tarafından üretilen ilk otomobil olma özelliğindeki Paykan Hillman Hunter model araç için yüzlerce insanın teklif verdiği belirtildi.

İngiliz The Reuters haber ajansı bu otomobilin İran için ulusal bir önemi olduğunu açıklarken, müzayedeevinde görevli Alina Panico, “Çok büyük bir ilgi var. 100’den fazla teklif geldi. Romanya’da yaşayan otomobil meraklıları bir yana bu ulusal sembolü ülkelerine götürmek isteyen çok sayıda İranlı da bulunuyor” dedi.

54 beygir gücündeki limuzin, saatte 145 kilometre hıza çıkabiliyor. Açık artırmanın 4.900 dolardan başlayacağı açıklanırken bu fiyatın çok yukarılara çıkabileceği belirtildi.

İlginizi ÇekebilirBaşbakan Hariri'nin suikastını araştıran BM'ye bağlı mahkemenin parası bittiBaşbakan Hariri'nin suikastını araştıran BM'ye bağlı mahkemenin parası bittiİlginizi Çekebilirİran ile Çin arasında kritik görüşmeİran ile Çin arasında kritik görüşme
Yayınlanma Tarihi:11:34,