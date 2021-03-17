İran nihai raporu yayınladı! Ukrayna tepki gösterdi

İran Havacılık Kurumu, 8 Ocak 2020'de Ukrayna yolcu uçağının Tahran’dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesine ilişkin 139 sayfalık nihai raporunu yayımladı.

Raporda, Ukrayna yolcu uçağının hava savunma operatörünün uçağı düşman hedef olarak algılamasının ardından merkezden talimat beklemeden füzeyi fırlatması ve sistemin seyir halindeki uçağa ikinci füzeyi ateşlemesi nedeniyle düştüğü belirtildi.

Raporda, yolcu uçağının hava savunma operatörünün hatası nedeniyle düştüğü belirtilerek, “Hava savunma operatörü merkezden talimat almadan düşman hedef olarak algıladığı yolcu uçağına füze ateşledi. Seyir halindeki uçağa sistem tarafından ikinci füze ateşlendi” ifadeleri kullanıldı.

Havalandıktan kısa bir süre sonra ateşlenen iki füze nedeniyle Ukrayna yolcu uçağının düştüğü teyit edilen raporda, uçağa ateşlenen ilk füzenin isabet anı ve sonrasındaki görüntülerin gerçek olduğu ve görüntüleri çeken kişinin bölgede bulunan bir inşaatta bekçi olduğu açıklandı.

Ayrıca raporda kayıt cihazlarının düşen yolcu uçağında bulunduğu ancak düşmenin etkisi ile hızlı erişim kaydedicinin zarar görmüş veya yanmış olabileceği kaydedildi.

UKRAYNA RAPORA TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, İran’ın yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yayımladığı rapora tepki göstererek, Tahran yönetimini gerçekleri saklamakla suçladı. Kuleba yaptığı açıklamada, “İran’ın yayımladığı rapor değil. Gerçekleri saklama ve kendisini temize çıkarmaya çalışması” dedi.

İran’ın yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin gerçek bilgileri paylaşmaması halinde kendilerinin ve uluslararası toplumun gerçekleri açığa çıkartacaklarını belirtti.

176 YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran’da Ukrayna’ya ait “Boeing 737” yolcu uçağı 8 Ocak 2020 tarihinde Tahran İmam Humeyni Havaalanından Kiev’e gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 176 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin İranlı yetkililer ilk yaptıkları açıklamalarda uçağın kendileri tarafından düşürülmediğini açıklamış, ancak İran Genelkurmay Başkanlığı daha sonra yayımladığı bildiride yolcu uçağının insani bir hata nedeniyle düşürüldüğünü duyurmuştu.