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İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 10 kat daha fazla uranyum üretebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanması için talimat verdiğini açıkladı.

Güncellenme: 21:40, 10/04/2021
HaberlerDünya
İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye soktu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Nükleer Teknoloji günü nedeniyle yaptığı konuşmada, yeni nesil gelişmiş santrifüjlerin devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

10 KAT DAHA FAZLA

Ruhani, diğer santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanacağını söyledi.

Ruhani konuşmasında, “Yeni nesil santrifüjler öncekilere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor. IR9 santrifüjlerini üretebilecek kapasiteye de sahibiz” dedi.

“ÇALIŞMA BARIŞÇILDIR”

Nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulayan Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlı oldukları belirterek, “Biz nükleer enerjiyi tıptan tarıma birçok alanda kullanmak istiyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz askeri değil, barışçıldır” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:21:27,