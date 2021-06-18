İran yeni Cumhurbaşkanı için sandıkta: Favori Reisi

İran’da halk Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gitti. Yerel saatle sabah 07.00 itibarıyla başlayan oylama gece yarısına kadar devam edecek. 83 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 53 milyon seçmen bulunuyor.

İran’da iki kez üst üste bu göreve seçildiği için mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeniden aday olamadı. Seçilecek yeni Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görevi yürütecek.

Muhafazakar kesimin desteklediği İbrahim Reisi seçimleri kazanması en muhtemel aday olarak gösteriliyor.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney de seçimle ilgili çağrıda bulundu. Hamaney, “Tüm oylar değerli. Gelin oy verin ve başkanınızı seçin. Bu ülkemizi geleceği için önemli” dedi.