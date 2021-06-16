İran’da Cumhurbaşkanı adayı seçimlerden çekildi

İran'da 18 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhafazakar adaylar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine adaylıktan geri çekilmeye başladı.

Muhafazakar Cumhurbaşkanı adayı Ali Rıza Zakani'nin adaylıktan geri çekilmesinin ardından, bir diğer muhafazakar aday Said Celili'de seçimlerden çekildiğini açıkladı. Celili, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden İbrahim Reisi lehine çekildiğini ifade etti.

Sabah saatlerinde ise reformist siyasetçi Muhsin Mehralizade, cumhurbaşkanlığı seçiminden çekildiğini duyurmuştu.

Celili'nin de adaylıktan çekilmesi ile seçimlerde yarışan aday sayısı 7'den 4'e geriledi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.

Muhafazakar adaylar Muhsin Rızai ve Kadızade Haşimi’nin de seçimlerden çekilmesi bekleniyor.