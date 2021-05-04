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İran’da gizemli ölüm: Üst düzey diplomat 18’inci kattan düştü

İsviçre'nin İran'da görevli üst düzey bir diplomatının, yaşadığı 18'inci kattaki evden düşerek öldüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:53, 04/05/2021
HaberlerDünya
İran’da gizemli ölüm: Üst düzey diplomat 18’inci kattan düştü

Son dönemde ABD-İran arasında gerilim tırmanırken, Tahran’da şüpheli bir ölüm meydana geldi… İsviçre’nin İran’da görevli üst düzey diplomatlarından birinin dün gece yaşadığı 18’inci kattaki konuttan düşerek öldüğü duyuruldu.

İsmi açıklanmayan diplomatın 51 yaşındaki bir kadın olduğu belirtilirken, İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA, ölen kişinin İsviçre’nin büyükelçiliğinde en yüksek ikinci rütbeli diplomat olduğunu yazdı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

1979’deki İran İslam Devrimi sonrasında ABD ile İran arasında diplomatik ilişkiler kopmuş ve İsviçre ülkede ABD adına temaslarda bulunarak temsil etmeye devam etmişti.

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ABD Haber İran İslam İsviçre Kadın Ölüm Tahran
Yayınlanma Tarihi:10:50,