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İran’da dijital para üretimi, nükleer tesisin faaliyetlerini durdu

İran’da dijital para üretimi nedeniyle Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Tesisi’nin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:01, 20/06/2021
HaberlerDünya
İran’da dijital para üretimi, nükleer tesisin faaliyetlerini durdu

İran Elektrik Şirketi Başkan Yardımcısı Rehşani Mehr devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Tesisi'nin faaliyetinin geçici süre durdurulduğunu aktardı.

Mehr, dijital para üretimi sebebiyle Buşehr Nükleer Tesisi'nde elektrik üretiminde bin megavat azalma olduğunu açıkladı.

Ülkede bir günlük dijital para üretiminin Başkent Tahran'daki harcanan elektriğin yarısına eşit olduğunu söyleyen Mehr, “Elektrik üretiminde azalma olması sebebiyle tesisteki faaliyetlerin 3-4 gün süre ile durdurma kararı alındı” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Eylül tarihine kadar ülke genelinde dijital para üretimine yasak getirildiğini ve tüm dijital para üretim merkezlerinin kapatılacağını açıklamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:21:54,