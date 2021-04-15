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İran’dan ABD mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın ciddiyetle yürüttüğü diplomasiye rağmen ABD yönetiminin maksimum baskı politikalarına devam ettiğini belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:49, 15/04/2021
HaberlerDünya
İran’dan ABD mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin İran'a yönelik baskı politikalarını eleştirdi.

Zarif, ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ABD Başkanı Donald Trump politikalarını devam ettirdiğini belirterek, “İran'ın ciddiyetle yürüttüğü diplomasiye rağmen ABD yönetimi maksimum baskı politikalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İran'ın başarılı bir şekilde nükleer anlaşmada kaldığını ve anlaşmayı koruduğunu belirten Zarif, “Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından yürüttüğümüz 3 yıllık diplomasi karşısında Biden yönetimi baskı politikalarına devam etti. Bizim diplomasimiz test edildi ve nükleer anlaşmada kalmayı başarabildik” ifadesini kullandı.

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