İran’dan ABD’ye 21 Şubat’a kadar süre…

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Zarif, yeni ABD hükumetinden şu ana kadar hiçbir olumlu adım görmediklerini belirterek, “Meclis nükleer anlaşma ve yaptırımlar hususunda bazı kararlar aldı ve biz de hükümet olarak bu kararları uygulamak zorundayız” dedi.

Uranyumu yüzde 20 zenginleştirmenin meclisin aldığı kararlardan bir tanesi olduğun hatırlatan Zarif, “Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemini bu kapsamda başlattık. Meclisin aldığı bir diğer karar ise Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılmaktı” ifadesini kullandı.

İRAN, NPT EK PROTOKOL’ÜNDEN AYRILACAK

ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran yönetiminin NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılacağını vurgulayan Zarif şöyle konuştu:

* Meclisin aldığı karar 21 ila 23 Şubat tarihine kadar uygulanmaya başlanacak. Biz yasalar gereği hükümet olarak bunu uygulamak zorundayız. Ancak 21 Şubat tarihine kadar İran ekonomisini eski haline dönüştürecek adımlar atılmaz ve yaptırımlar kaldırılmazsa ek protokolden ayrılacağız. Eğer ABD yaptırımları kaldırır ve dünya ile ticari ilişkiler geliştirmemizin önünü açarsa nükleer anlaşmaya döner ve tüm taahhütlerimize tekrar bağlı kalırız.

“ANLAŞMAYI SEBEPSİZ YERE BOZAN ABD”

Zarif basın toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “İran, Nükleer anlaşma çerçevesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararını ihlal ederek dayatılan ABD'nin acımasız ekonomik terörizmine karşı 4 yıl boyunca kararlı ve galip olmuş bir ülke olarak neden ilk önce iyi niyet jesti göstermeli? Anlaşmayı sebepsiz yere bozan ABD oldu. Hatasını ilk olarak düzeltecek olan da yine ABD olmalı. İran’da ona göre adım atacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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