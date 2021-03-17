İran’dan ABD’ye gözdağı: Balistik füzelerini sergilediler

ABD’yle yaşanan nükleer anlaşma gerilimi ve ambargonun yanı sıra corona virüsü salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen İran geri adım atmıyor.

ABD’ye karşılıklı açıklamalarla mesaj gönderen İran, bu kez de silahlarını gözler önüne serdi. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları’nın yeni askeri tesisinin görüntülerini yayınladı. Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet Basra Körfezi’ndeki tesisi gezerek balistik füze ve silahları inceledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Selami, “Bugün gördüğümüz silahlar, Devrim Muhafızları donanmasının füze kapasitesinin yalnızca küçük bir bölümü” ifadelerini kullandı.

‘İRAN BASKIYI ARTIRIYOR’



Görüntüleri ABD medyasına yorumlayan Verisk Maplecroft danışmanlık şirketinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika analisti Torbjorn Soltvedt, “İran, sahip olduğu füzeleri sergileyerek Washington’a yaptırımlarla ilgili baskıyı artırıyor” diye konuştu.

İran ve ABD, Barack Obama döneminde nükleer anlaşmaya imza atarken, eski ABD Başkanı Donald Trump 2018’de söz konusu anlaşmadan çekilmişti. Trump’ın hamlesinin ardından İran nükleer silah faaliyetlerine hız verirken, Biden ve Tahran yönetiminin yeni bir anlaşma için masaya oturup oturmayacağı uluslararası kamuoyunda merak konusu.