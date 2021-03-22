İran’dan ABD’ye mesaj: Sözlerine inanmıyoruz

Hamaney İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, “Obama zamanında Amerika’ya güvendik ve taahhütlerimizi yerine getirdik. Ancak onlar yerine getirmediler. Amerikalılar kağıt üzerinde yaptırımların kaldırılacağını söylediler, ancak uygulamada yaptırımları kaldırmadılar. Verdikleri sözlerin bizim için inandırıcılığı yok” dedi.

Hamaney, “Kağıt üzerinde yaptırımların kaldırıldığını söylediler, ancak bizimle anlaşma imzalamak isteyen herhangi bir şirkete bunun tehlikeli ve riskli olduğunu söylediler. Yatırımcıları korkutup kaçırdılar. Amerikalılar tüm yaptırımları kaldırmalı. Yaptırımların kaldırılması halinde, sorun çıkardan yükümlülüklerimizi yeniden uygulamaya başlayacağız. Sabrımız çok ve acelemiz yok” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2015 nükleer anlaşmasını yeniden devreye almanın yollarını araştırırken, ABD’nin önceki başkanı Donald Trump, İran nükleer anlaşmasından 2018’de çekilmiş ve yaptırımları tekrar devreye almıştı.