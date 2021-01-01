İran’dan ABD’ye Süleymani tehdidi: Evinizin içinde vuracağız

ABD ile İran arasında geçtiğimiz yıl Ocak ayında zirveye ulaşan Kasım Süleymani gerilimi yeniden tavan yaptı. ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan Süleymani'yi suikast sonucu öldürmesinin yıl dönümünde karşılıklı sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dün ABD’nin provokasyon amaçlı olarak B-52 savaş uçaklarını bölgeye gönderdiğini öne süren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten sonra, bir çarpıcı açıklama da İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’den geldi.

DİRENİŞ YOLUNDAN DÖNÜŞ YOK

Süleymani için düzenlenen anma töreninde konuşan Kaani, İran’ın intikam almaya hazır olduğunu söyledi.

Kaani, “ABD’nin yaptıkları Kudüs Gücü’nü direniş yolundan döndüremeyecektir. İşlediğiniz suçların intikamını alacak kişi evinizin içinde olabilir” ifadelerini kullandı.

ZARİF: SAVAŞ ÇIKARMA BAHANESİ

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise dün yaptığı açıklamada ABD’nin savaş çıkarmaya bahane aradığını savunarak, “Trump corona virüsüyle mücadele etmek yerine B-52'leri ve donanmayı bölgemize göndererek milyarlarca dolar harcıyor. Aldığımız istihbarat, onların savaş için bahane uydurma hazırlığı içinde olduğu. İran savaş aramıyor fakat halkını, güvenliğini ve menfaatini açıkça koruyacaktır” demişti.

UÇAK İÇİN TAZMİNAT

İran, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından misilleme için ABD’nin Irak’ta üslerini füze saldırısıyla hedef almıştı. Söz konusu saldırıda büyük bir felaket yaşanmış ve Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak da vurulmuştu. Uçaktaki 176 kişi hayatını kaybederken, İran’dan dün kritik bir karar geldi. Tahran yönetimi hayatını kaybedenlerin ailelerine, kişi başı 150 bin dolar (1.1 milyon TL) tazminat ödeyeceğini açıkladı.

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