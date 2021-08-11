İran’dan corona itirafı: Verileri Dünya Sağlık Örgütü’nden gizledik

İran Corona Virüsü ile Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, corona virüsü salgının başında hiçbir uluslararası yardımı kabul etmediklerini ve salgına ilişkin verileri Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gizlediklerini ifade etti.

SOZCU.COM.TR

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İran Corona Virüsü ile Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, ülkedeki corona virüsü ile mücadeleye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran devlet televizyonunun haberine göre Zali, salgın başlangıcından bu yana uluslararası hiçbir yardımı kabul etmediklerini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü'nden uzmanlar İran'a geldiklerinde onlardan yararlanmak yerine kendi sağlık sistemimizi medyada övmelerini istedik. Biz, Dünya Sağlık Örgütü'nden salgına ilişkin verileri gizledik” dedi.

“ULUSLARARASI YARDIMLARI HAVAALANLARINDAN GERİ ÇEVİRDİK”

Zali, Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer uluslararası yardımları havaalanlarından geri çevirdiklerini belirterek, “Virüse ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmamamıza rağmen uluslararası uzmanlardan görüş almadık. Çin, neden bizim dostumuz olmasına rağmen yeterli aşıyı bizimle paylaşmadı” dedi.

“SALGINDA DURUMUNUZ DAHA KÖTÜLEŞECEK”

İran'ı daha zor günlerin beklediği uyarısında bulunan Zali, “Önümüzdeki haftalar için çok daha acı haberlerimiz olacak ve salgında durumunuz daha da kötüleşecek. Salgının Delta mutasyonu Hindistan'da 3 ay sürdü. Onlar hızlı bir şekilde aşılamayı bitirdiler. İki katı fiyat olsa da corona virüsü aşılarını ülkeye getirmeliyiz” ifadelerini kullandı. İran'da resmi verilere göre, toplam vaka sayısı 4 milyon 281 bin 217’ye, can kaybı ise 95 bin 647'ye yükseldi.

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