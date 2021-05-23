İran’dan endişe verici açıklama: Anlaşmanın süresi doldu

İran meclis sözcüsü Muhammed Bager Kalibaf, yarı resmi haber ajansı Fars’a konuştu.

Tahran ile Birleşmiş Milletler’in nükleer gözlemci kuruluşu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) arasındaki 3 aylık anlaşmanın süresinin dolduğunu söyleyen Kalibaf, “22 Mayıs itibariyle 3 aylık anlaşmada sona gelindi ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun artık nükleer tesisler içerisindeki kameralardan elde edilen verilere erişimi kalmamıştır” ifadesini kullandı.

Uluslararası Nükleer Enerji Kurumu, bu hafta Tahran yönetimiyle görüştüklerini ve gözlemleme anlaşmasında nasıl bir yol izlenebileceğine dair görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu.

İLİŞKİLER İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın 2015 yılında imzalanan ve ABD’nin de taraf olduğu anlaşmadan ayrılması sonrasında İran ile P5+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, ABD ve artı olarak da Almanya) arasında gerilim yaşanmıştı.

Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden ile birlikte ABD anlaşmaya geri dönme kararı almıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve İran, Şubat ayında bir iş birliği anlaşmasına varmış fakat Tahran yönetimi IAEA’nin ani teftişlerini engelleyerek sadece gerekli verilerin paylaşılmasına ve gözlemlenmesine izin verdiklerini duyurmuştu. Bu anlaşma İran ile P5+1 ülkelerinin temasının kopmaması için kritik bir önem arz ediyordu.

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