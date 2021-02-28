İran’dan geri adım: Uygun zaman değil

İran ile ABD ve Avrupalı ülkeler arasındaki nükleer anlaşma gerilimi devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın ABD ile müzakere masasına oturmaya karşı çıktığına yönelik haberin ardından yaptığı açıklamada, “ABD ve 3 Avrupa ülkesinin yakın zamandaki tutum ve eylemleri göz önüne alındığında, Joseph Borrell tarafından önerilen gayri resmi bir toplantı için zamanın uygun olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

“BIDEN YÖNETİMİ VAZGEÇMEDİ”

Hatipzade, “ABD’nin tutumunda veya davranışında herhangi bir değişiklik olmadı ve Biden yönetimi, Trump'ın başarısız azami baskı politikasından vazgeçmedi. Aksine BM Güvenlik Konseyi'nin nükleer anlaşma ile ilgili 2231 sayılı Kararına döneceğine dair vermiş olduğu sözleri dahi yerine getirmedi” ifadelerini kullandı.

“ABD YAPTIRIMLARINA SON VERMELİ”

Nükleer anlaşmadaki tarafların taahhütlerini uygulamaları pazarlığa açık olmadığını belirten Hatipzade, “İzlenmesi gereken yol çok açık. ABD, yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarına son vermeli ve taahhütlerine geri dönmelidir. Bunun için müzakereye veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun hakemliğine gerek yok” dedi.

Hatipzade, İran'ın atılan adımların karşılıksız bırakmayacağını ve yaptırımların kaldırılması durumunda taahhütlerine döneceğini ifade ederek, düşmanca eylem ve davranışlara da aynı şekilde karşılık verileceğini vurguladı.

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