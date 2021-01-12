İran’dan Mike Pompeo’ya sert tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında, İran'ı El Kaide'ye destek vermekle suçlayarak, “İran, El Kaide için yeni Afganistan oldu. Tahran yönetimi, El Kaide'ye destek oluyor. 11 Eylül saldırısını gerçekleştirmeleri için İran El Kaide'ye yardım etti” ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo'nun açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden Pompeo'nun iddialarına cevap verdi. Zarif, Pompeo'nun 11 Eylül saldırılarından İran'ı sorumlu tutan açıklamalarına tepki göstererek, “Kimse buna inanmaz. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren tüm teröristler bugün Mike Pompeo'nun dost olduğu ülkelerdendi. Hiçbirisi İran'dan değildi” ifadelerini kullandı.

Pompeo'yu “Bay yalan” olarak nitelendiren Bakan Zarif, “Küba'yı terör örgütlerine destek veren ülkeler listesine alan ve İran'ı El Kaide ile ilişkilendiren Bay yalan, feci kariyerini savaş kışkırtıcı yalanlarla acınası bir şekilde bitiyor” dedi.

Öte yandan Pompeo Washington’daki Ulusal Basın Kulübü’nde düzenlediği basın toplantısında, “El Kaide’nin yeni bir ana üssü var: İran İslam Cumhuriyeti” demişti. (İHA)

İlginizi Çekebilir Mike Pompeo iddiası... Trump'ı zor duruma düşürecek hamle