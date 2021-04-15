İran’dan ‘müzakereleri sonlandıracağız’ mesajı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4+1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran) ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerin yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya geri dönüşe ilişkin teknik boyutta devam edeceği belirtildi.

Viyana görüşmelerine ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Erakçi, İsrail'in Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırısına Avrupa'dan gelen mesajları eleştirerek, “Nükleer anlaşmaya muhatap ülkeler bu terör saldırısını kınamalı ve buna karşı sert tepki göstermelidir” ifadesini kullandı.

Erakçi görüşmelerin nasıl devam edeceğine ilişkin ise, “4+1 ülkeleri ile görüşmelerin yıpratır ve uzun sürmesi halinde müzakereleri sonlandıracağız” dedi.

İran ile 4+1 ülkeleri ile Viyana'da 6 Nisan Salı günü başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmeleri ikinci haftasında Viyana'da devam ediyor.

İlginizi Çekebilir İmzalar atıldı! İran'a 60 milyon doz corona aşısı...